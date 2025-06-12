В Мангистау высадят 31 тысячу деревьев и ликвидируют свалки

Кроме того, благодаря космическому мониторингу в прошлом году было выявлено 68 несанкционированных свалок, из которых 64 уже ликвидированы. Один из примеров — озеро Малая Оймаша, где вывезено 540 тонн крупногабаритного мусора за 58 рейсов.