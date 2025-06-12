В Мангистау высадят 31 тысячу деревьев и ликвидируют свалки

По словам Дуйсекенова, на сегодняшний день выполнено 45% плана, а к концу года регион полностью достигнет целевого показателя.
В экологических мероприятиях уже приняли участие более 25 тысяч жителей области, было высажено 4200 саженцев, задействовано 448 единиц техники, вывезено 3540 тонн бытовых и строительных отходов.
Через платформу Tazaqazaqstan.kz жители региона активно направляют обращения и предложения по улучшению экологической ситуации. На большинство из них, как уточняется, даются оперативные ответы.
Кроме того, благодаря космическому мониторингу в прошлом году было выявлено 68 несанкционированных свалок, из которых 64 уже ликвидированы. Один из примеров — озеро Малая Оймаша, где вывезено 540 тонн крупногабаритного мусора за 58 рейсов.
В регионе также реализуются два инвестиционных проекта по управлению отходами при поддержке АО «Жасыл Даму». Они должны значительно повысить экологическую устойчивость Мангистау.
Особое внимание уделяется хвостохранилищу Кошкар-Ата, которое представляет экологическую угрозу. Сейчас разрабатывается новый проект биологической рекультивации, включая посадку саксаула на 400 гектарах в 2025—2027 годах.
В завершение совещания аким области подчеркнул, что вопросы экологии должны оставаться на системном и приоритетном уровне, и дал конкретные поручения профильному управлению.