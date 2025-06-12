Челябинские перевозчики заплатят крупные штрафы за духоту в автобусах

Специалисты «Организатора движения Челябинской области» проверили соблюдение температурных норм в общественном транспорте города. Особое внимание они уделили маршрутам, на которые поступало больше всего жалоб — автобусам 2, 4, 15, 22а, 34, 41, 56а, 58, 64, 71, 123, 483, трамваям 3, 5, 7, 14, 15, 16, 22 и троллейбусам 10, 14, 16. Итоги проверки неутешительные и для пассажиров, вынужденных терпеть жару, и для перевозчиков, отвечающих за работу общественного транспорта.