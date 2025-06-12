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В Красноярске торжественно подняли государственный флаг и вручили паспорта в честь Дня России

Торжественная церемония с поднятием триколора и вручением паспортов прошла 12 июня.

Как создавалась новая Россия

Торжественная церемония с поднятием триколора и вручением паспортов прошла 12 июня.

В главный праздник России в Красноярске на Николаевской сопке подняли государственный флаг нашей страны. Видео торжественной церемонии опубликовано в тг-канале мэрии Красноярска.

Торжественный момент вместе разделили участники специальной военной операции, курсанты и юнармейцы, которые присутствовали на церемонии.

После поднятия флага там же десятки лучших учеников школ Красноярского края получили свои первые в жизни паспорта.

«Ребятам только исполнилось 14 лет, но каждый из них уже добился значительных успехов в учёбе, спорте или творчестве», — отметили в мэрии.

Всех присутствующих с Днем России поздравил губернатор Михаил Котюков.

Напомним, ранее на въезде в Красноярск появилась надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!».