В Красноярске торжественно подняли государственный флаг и вручили паспорта в честь Дня России

Торжественная церемония с поднятием триколора и вручением паспортов прошла 12 июня.
В главный праздник России в Красноярске на Николаевской сопке подняли государственный флаг нашей страны. Видео торжественной церемонии опубликовано в тг-канале мэрии Красноярска.
Торжественный момент вместе разделили участники специальной военной операции, курсанты и юнармейцы, которые присутствовали на церемонии.
После поднятия флага там же десятки лучших учеников школ Красноярского края получили свои первые в жизни паспорта.
«Ребятам только исполнилось 14 лет, но каждый из них уже добился значительных успехов в учёбе, спорте или творчестве», — отметили в мэрии.
Всех присутствующих с Днем России поздравил губернатор Михаил Котюков.
Напомним, ранее на въезде в Красноярск появилась надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!».