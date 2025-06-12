В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
«Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик», — сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла.
Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза — окопные свечи, вода, берцы.
Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России памятник волонтерам спецоперации.