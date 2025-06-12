В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО

Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза — окопные свечи, вода, берцы.