Скоростная электричка из Минска в аэропорт появится в 2028 — 2029

Так, в Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» сообщили, что проект по запуску скоростной электрички из Минска в Нацаэропорт реализуют в 2028—2029 годах. При этом уже запланировано, что скоростная электричка в аэропорт из Минска будет делать остановку в «Великом камне». На данный момент формируются источники финансирования под проект.