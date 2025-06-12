Скоростная электричка из Минска в аэропорт появится в 2028 — 2029

Стало известно, когда запустят скоростную электричку из Минска в Национальный аэропорт, сообщает БелТА.
Так, в Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» сообщили, что проект по запуску скоростной электрички из Минска в Нацаэропорт реализуют в 2028—2029 годах. При этом уже запланировано, что скоростная электричка в аэропорт из Минска будет делать остановку в «Великом камне». На данный момент формируются источники финансирования под проект.
— Компания по развитию парка вносит свою посильную лепту в развитие проекта скоростного железнодорожного сообщения, который свяжет Минск и аэропорт, — прокомментировал первый заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев.
На данный момент рядом с аэропортом строится большой железнодорожный грузовой контейнерный терминал, занимающий около 40 гектаров, построено 5 километров железной дороги, продолжающей пути со станции «Шеметово», по которым доставлялись горюче-смазочные материалы в аэропорт.
— Данный терминал на территории парка «Великий камень» в следующем году будет включен в общую карту железных дорог страны и мира, — подчеркнул Коротеев.
А проект пассажирского железнодорожного сообщения столицы с аэропортом с одной остановкой — на территории парка — еще в работе.
— Сроки реализации — до 2028−2029 годов, когда пойдут первые составы, — уточнил он.
Планируется отправление скоростной электрички с центрального железнодорожного вокзала в Минске и ее параллельное следование автомобильной трассе М-2, ведущей в аэропорт и рядом с Курганом Славы поворачивающей налево.
— Необходимую инфраструктуру придется строить практически с нуля, поэтому на время реализации такого сложного проекта закладывается несколько лет, — подытожил специалист.
И мы писали, что в МАРТ сказали, что белорусы чаще покупают в магазине обычные пакеты, а не экологичные.