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В Самаре развернули 700-метровый триколор на набережной в честь Дня России

В Самаре провели патриотическую акцию на набережной.

Как создавалась новая Россия

В Самаре на набережной развернули огромный 700-метровый триколор в честь Дня России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и рассказал, что акцию провели активисты.

— Поздравляю вас с Днем России! Это праздник нашей общей истории, великих побед и светлых надежд, — обратился к жителям региона Вячеслав Федорищев.

В честь Дня России в Самаре и Тольятти проведут множество ярких мероприятий. На площади Куйбышева вечером пройдет концерт с участием группы «Звери», а в Тольятти покажут световое шоу. В центре Самары 12 июня ограничат движение.