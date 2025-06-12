В Самаре развернули 700-метровый триколор на набережной в честь Дня России

В Самаре на набережной развернули огромный 700-метровый триколор в честь Дня России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и рассказал, что акцию провели активисты.
— Поздравляю вас с Днем России! Это праздник нашей общей истории, великих побед и светлых надежд, — обратился к жителям региона Вячеслав Федорищев.
В честь Дня России в Самаре и Тольятти проведут множество ярких мероприятий. На площади Куйбышева вечером пройдет концерт с участием группы «Звери», а в Тольятти покажут световое шоу. В центре Самары 12 июня ограничат движение.