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Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем России

Этот праздник объединяет патриотов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

12 июня губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем России. В своем обращении к жителям региона он отметил, что этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, гордится ее прошлым, заботится о ее настоящее и ощущает ответственность за ее будущее.

— История России — сокровищница великих событий и имен, ратных подвигов и трудовой самоотверженности, научных и культурных достижений. Преодолевать все испытания и строить мощное суверенное государство нашему народу всегда помогала безграничная любовь к Отечеству.

Губернатор добавил, что любовь к Родине помогает и сегодня бороться с врагом, дает силы отстаивать глобальную справедливость.