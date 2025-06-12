12 июня губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем России. В своем обращении к жителям региона он отметил, что этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, гордится ее прошлым, заботится о ее настоящее и ощущает ответственность за ее будущее.
— История России — сокровищница великих событий и имен, ратных подвигов и трудовой самоотверженности, научных и культурных достижений. Преодолевать все испытания и строить мощное суверенное государство нашему народу всегда помогала безграничная любовь к Отечеству.
Губернатор добавил, что любовь к Родине помогает и сегодня бороться с врагом, дает силы отстаивать глобальную справедливость.