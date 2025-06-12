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В Краснодаре в День России подняли государственный флаг

В Краснодаре 12 июня состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как создавалась новая Россия
Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Мероприятие прошло на Главной городской площади в честь Дня России. Триколор размером 1015 м был вынесен участниками специальной военной операции (СВО) — представителями ОНФ и движения «Пост № 1». Под исполнение гимна России сводным хором детских школ искусств флаг был поднят на флагшток.

В церемонии приняли участие глава города Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты ЗСК и городской Думы, представители краевого департамента внутренней политики, общественных объединений и жители города.

2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне церемония завершилась вручением цветов бойцам СВО от детей в знак благодарности.