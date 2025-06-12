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Слушание по делу ростовских судей возобновилось на Кубани

Изучение дела судей из Ростова началось в суде в Краснодаре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В среду, 11 июня, в Первомайском районном суде Краснодара возобновилось слушание по делу ростовских судей. Об этом следует из данных на сайте суда.

На скамье подсудимых оказалась бывший председатель Ростовского областного суда, ее заместитель, бывший глава донского управления судебного департамента, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова.

Суд продлил срок содержания под стражей экс-председателя Ростовского областного суда на три месяца. Напомним, что ее обвиняют во взяточничестве.

Арест продлили и другим фигурантам дела.