В Красноярске продолжают ремонт дорог в праздник 12 июня

«В праздничный день и работается по-праздничному», — отметили в мэрии.
В Красноярске ремонт дорог не останавливается даже в праздники.
Сегодня, 12 июня, дорожники уже приступили к укладке финишного слоя асфальта на ул. Белинского. Об этом сообщается в телеграмм канале мэрии Красноярска.
«Работы идут оперативно, дорожники ловят сухую погоду», — пояснили в мэрии.
Асфальт укладывают не только на дорожном полотне, но и на тротуаре. Несмотря на то, что объем работ там меньше, чем на проезжей части, работы идут дольше, так как они — тяжелее и кропотливее. Распределение асфальта идёт вручную, затем его укатывают катком.
«Будете ехать вверх по Белинского, будьте аккуратнее. Работы сейчас идут в левой полосе», — добавили в мэрии.
Напомним, ранее на въезде в Красноярск появилась надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!».