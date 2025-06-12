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В Красноярске продолжают ремонт дорог в праздник 12 июня

«В праздничный день и работается по-праздничному», — отметили в мэрии.

Как создавалась новая Россия

«В праздничный день и работается по-праздничному», — отметили в мэрии.

В Красноярске ремонт дорог не останавливается даже в праздники.

Сегодня, 12 июня, дорожники уже приступили к укладке финишного слоя асфальта на ул. Белинского. Об этом сообщается в телеграмм канале мэрии Красноярска.

«Работы идут оперативно, дорожники ловят сухую погоду», — пояснили в мэрии.

Асфальт укладывают не только на дорожном полотне, но и на тротуаре. Несмотря на то, что объем работ там меньше, чем на проезжей части, работы идут дольше, так как они — тяжелее и кропотливее. Распределение асфальта идёт вручную, затем его укатывают катком.

«Будете ехать вверх по Белинского, будьте аккуратнее. Работы сейчас идут в левой полосе», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее на въезде в Красноярск появилась надпись «Россия для счастливых. Улыбнись!».