В Красноярске продолжают ремонт дорог в праздник 12 июня

Асфальт укладывают не только на дорожном полотне, но и на тротуаре. Несмотря на то, что объем работ там меньше, чем на проезжей части, работы идут дольше, так как они — тяжелее и кропотливее. Распределение асфальта идёт вручную, затем его укатывают катком.