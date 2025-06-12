Госавтоинспекция Башкирии анонсировала начало массовых проверок

Сегодня, 12 июня, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о начале профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах республики.
Как пояснил руководитель ведомства, специальная операция «Безопасная дорога» включает массовые проверки водителей по нескольким направлениям: выявление нетрезвых автомобилистов, лиц без водительских прав, нарушителей правил перевозки детей и владельцев незарегистрированных транспортных средств.
Особое внимание будет уделено районам, где сегодня проходит народный праздник Сабантуй. Севастьянов уточнил, что в 18 муниципалитетов направлены дополнительные экипажи ГАИ и отдельного спецбатальона ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения.
В Уфе, где отмечают День России и День города, сотрудники полка ДПС проведут массовые проверки автомобилистов.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах по телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через Telegram-бот @GIBDDRB_02bot.
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