Во рту должно быть ощущение уюта: как выбрать идеальную зубную щетку

Переход с обычной щетки на электрическую — это как сменить веник на пылесос. Она делает за вас почти всю работу: насадка вращается или вибрирует с такой скоростью, что налет просто не успевает за ней. При этом ваши усилия минимальны, а результат куда эффективнее.