Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно, пишет БелТА.
Напомним, что 12 июня белорусский президент собрал Администрацию президента на совещание по политике страны.
На совещании глава страны сказал, что обращения белорусов не должны доходить до уровня Администрации президента, а должны решаться на более ранних этапах. При этом говоря о работе с обращениями белорусов, глава страны заметил, что в идеале их, вообще, не должно быть.
— В идеале их быть не должно. Как минимум обращения не должны доходить до уровня Администрации Президента, — прокомментировал он.
При этом белорусский президент обратил внимание на то, что когда обращения граждан доходят до Администрации президента, то следует еще в процессе разбирательства особое внимание уделять анализу компетентности инстанций, в которых гражданами так и не была получена помощь в решении их вопроса.
Также Александр Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
Еще в этот день Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня, сказав о сплочении россиян.
Накануне президент Беларуси ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период. И еще глава страны уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.