В Иркутской области погасили долги по зарплатам на 40 миллионов рублей

Особое внимание уделили предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в отдельных муниципалитетах. По данным министерства труда региона, с начала 2025 года удалось полностью погасить долги перед более чем 600 сотрудниками на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Шесть организаций, ранее допускавших нарушения трудового законодательства, выполнили свои обязательства перед работниками.