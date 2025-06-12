В Иркутской области погасили долги по зарплатам на 40 миллионов рублей

В Иркутской области состоялось первое заседание обновленного состава межведомственной комиссии, занимающейся вопросами невыплат заработных плат. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Особое внимание уделили предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в отдельных муниципалитетах. По данным министерства труда региона, с начала 2025 года удалось полностью погасить долги перед более чем 600 сотрудниками на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Шесть организаций, ранее допускавших нарушения трудового законодательства, выполнили свои обязательства перед работниками.
— Комиссия работает по новому регламенту. Теперь деятельность будет вестись через заседания как самой МВК, так и созданных в муниципалитетах рабочих групп. В состав включены представители отраслевых органов власти и руководители местных рабочих групп, — рассказал министр труда и занятости Кирилл Клоков.
Ключевая задача остается неизменной — обеспечение своевременных выплат зарплат. Новый формат должен создать систему оперативного реагирования на возникающие долги и профилактики их появления. Особое внимание будем уделять еженедельному мониторингу потенциально проблемных ситуаций.
До конца месяца министерство труда должно подготовить детальный план работы комиссии с учетом всех поступивших предложений.
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