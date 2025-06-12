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В Омске заброшенной спортивной арене предрекли новую жизнь уже в этом году

О возможно скором окончании масштабного ремонта в ССК имени Блинова внезапно заявил генеральный директор ХК «Авангард».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 июня, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков предрек скорую реанимацию некогда заброшенного и разрушавшегося СКК им. Блинова.

«Сейчас можно открыто говорить — процесс идет, ремонт полным ходом. Задача — сделать СКК домом для “Омских Крыльев”, для “Омички”, причем играть должны начать там уже в этом году», — написал в своем телеграм-канале главный менеджер омского хоккейного клуба.

Отметим, что именно Герман Чистяков активно поддержал идею восстановления СКК. А в конце весны 2025 года, ХК «Авангард» озвучил решение принять участие в возрождении легендарной омской арены.

Ранее «КП в Омске» писала про посещение СКК им. Блинова министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.