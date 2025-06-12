В Омске заброшенной спортивной арене предрекли новую жизнь уже в этом году

«Сейчас можно открыто говорить — процесс идет, ремонт полным ходом. Задача — сделать СКК домом для “Омских Крыльев”, для “Омички”, причем играть должны начать там уже в этом году», — написал в своем телеграм-канале главный менеджер омского хоккейного клуба.