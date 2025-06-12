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С 13 по 17 июня в Уфе не будет работать парковка возле Конгресс-холла «Торатау»

В Уфе на 5 дней закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

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Источник: Комсомольская правда

В Уфе на пять дней закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения, которые продлятся с 09:00 13 июня до 20:00 17 июня, связано с проведением международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Мера, как заверили в мэрии, вводится для обеспечения безопасности граждан.

Городские власти просят водителей использовать другие места для парковки.

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