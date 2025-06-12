С 13 по 17 июня в Уфе не будет работать парковка возле Конгресс-холла «Торатау»

В Уфе на пять дней закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничения, которые продлятся с 09:00 13 июня до 20:00 17 июня, связано с проведением международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Мера, как заверили в мэрии, вводится для обеспечения безопасности граждан.
Городские власти просят водителей использовать другие места для парковки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.