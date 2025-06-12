«Это будет вершина». Лукашенко сказал выработать национальную идею Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про необходимость национальной идеи в Беларуси, пишет БелТА.
Так, на совещании с Администрацией президента по политике Беларуси глава страны сказал о необходимости появления национальной идеи.
В частности, чиновникам Александр Лукашенко сказал, что следует наконец-то белорусам четко сказать не просто об идеологии, но о национальной идее, захватывающей души и сердца белорусов.
— Дай бог, чтобы мы, наконец, народу четко сказали не только что такое идеология, а как мы всегда говорим: вот выработать нам бы такую национальную идею, которая бы могла захватить души и сердца, разум людей, — считает он.
При этом Александр Лукашенко не исключил, что возможно национальная идея уже и есть в белорусском обществе, но признался, что не чувствует ее однозначно.
— Может она и есть, некоторые говорят патриотизм, еще что-то и так далее, но я не чувствую, что есть такая идея, — пояснил лидер страны.
При этом Лукашенко добавил, что выработка национальной идеи в Беларуси необходима. А ее выработка должна стать очень важной целью для властей.
— Если мы ее выработаем, а это должно быть очень важной для нас целью, которая захватит все от сердца до разума человека, это вершина, — подчеркнул белорусский президент.
Также Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно. И еще глава Беларуси недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
Еще в этот день Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня, сказав о сплочении россиян.
Накануне президент Беларуси ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период. И еще глава страны уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.