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В Ростовской области на выходных пройдут 42 ярмарки

С 12 по 15 июня в Ростовской области на ярмарках можно купить продукты ниже рыночной стоимости.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в праздничные дни и на выходных будут работать 42 ярмарки. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Дончан ждет большой ассортимент овощей и фруктов, мясной, колбасной, молочной и рыбной продукции. А также мед, масло, кондитерские и бакалейные изделия. Причем цены на значимые продукты питания будут ниже на 10 — 15% рыночной стоимости.

— Ярмарки выходного дня — это не только возможность для жителей региона приобретать свежую и качественную продукцию, но и важная площадка для поддержки местных товаропроизводителей, — добавила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.