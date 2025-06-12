В Ростовской области на выходных пройдут 42 ярмарки

В Ростовской области в праздничные дни и на выходных будут работать 42 ярмарки. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Дончан ждет большой ассортимент овощей и фруктов, мясной, колбасной, молочной и рыбной продукции. А также мед, масло, кондитерские и бакалейные изделия. Причем цены на значимые продукты питания будут ниже на 10 — 15% рыночной стоимости.
— Ярмарки выходного дня — это не только возможность для жителей региона приобретать свежую и качественную продукцию, но и важная площадка для поддержки местных товаропроизводителей, — добавила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.