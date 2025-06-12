Новый образовательный центр для детей с особенностями развития открылся в Уфе

В Уфе открыли образовательный центр «ПроДобро», созданного для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
В своей публикации руководитель региона отметил, что центр предоставит детям возможности для творческой самореализации, занятий адаптивной физкультурой и приобретения важных жизненных навыков. Хабиров подчеркнул, что этот социально значимый проект реализован по инициативе городских властей.
Глава республики выразил благодарность организаторам, отметив важность объединения усилий государства, бизнеса и некоммерческих организаций в работе с особенными детьми. Он напомнил, что в регионе уже успешно функционирует флагманский реабилитационный центр «Салют», но потребность в таких учреждениях остается высокой.
Хабиров особо подчеркнул, что «ПроДобро» — это «проект про душу», а не просто новое здание. Он выразил надежду, что успешный опыт центра позволит масштабировать эту практику на всю республику.
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