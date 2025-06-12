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Праздник у памятника Татищеву открыл мероприятия Дня города в Перми

По традиции, празднование Дня города Перми началось накануне, еще до полуночи, в сквере возле памятника отцу-основателю города Василию Татищеву.

Как создавалась новая Россия

По традиции, празднование Дня города Перми началось накануне, еще до полуночи, в сквере возле памятника отцу-основателю города Василию Татищеву. Для гостей праздника работали интерактивные зоны, музыкальную часть обеспечил фольклорный проект «Варья».

Пермяков поздравили глава города Эдуард Соснин, спикер городской Думы Дмитрий Малютин, члены молодежного парламента Перми.

В этом году символический ключ от города был передан представителям движения «Волонтеры Победы». А памятные медали с изображением Татищева вручены участникам СВО.