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Минобразования Беларуси считает, что материал школьного учебника по этому предмету стал доступнее детям

Минобразования Беларуси: школьный учебник по этому предмету стал доступнее.

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Источник: Комсомольская правда

Министерство образования сообщило материал какого школьного учебника стал доступнее белорусским школьникам, сообщает «Первый информационный».

Так, по словам замглавы Минобразования Александра Кадлубая, в Беларуси для учеников стали доступнее материалы школьной программы.

В качестве примера чиновник сказал об учебнике по биологии 9-го класса, который он недавно изучил. Представитель Минобразования отметил, что учебник по биологии у современных белорусских школьников значительно лучше того, который был в его школьные годы.

— На порядок лучше того учебного пособия, которое было у нас. За счет иллюстративного материала. Кроме того, текст изложения доступный и понятный для школьников, — уверен он.

Но здесь же Кадлубай добавил, что при этом учебная программа остается серьезной и при желании ученика быть отличником, необходима усиленная работа.

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