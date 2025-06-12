Минобразования Беларуси считает, что материал школьного учебника по этому предмету стал доступнее детям

Министерство образования сообщило материал какого школьного учебника стал доступнее белорусским школьникам, сообщает «Первый информационный».
Так, по словам замглавы Минобразования Александра Кадлубая, в Беларуси для учеников стали доступнее материалы школьной программы.
В качестве примера чиновник сказал об учебнике по биологии 9-го класса, который он недавно изучил. Представитель Минобразования отметил, что учебник по биологии у современных белорусских школьников значительно лучше того, который был в его школьные годы.
— На порядок лучше того учебного пособия, которое было у нас. За счет иллюстративного материала. Кроме того, текст изложения доступный и понятный для школьников, — уверен он.
Но здесь же Кадлубай добавил, что при этом учебная программа остается серьезной и при желании ученика быть отличником, необходима усиленная работа.
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