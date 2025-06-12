Путин поздравил россиян с государственным праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны», — сказал Путин.