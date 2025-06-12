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Путин поздравил россиян с государственным праздником

Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны», — сказал Путин.