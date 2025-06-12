Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле.
В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий.
Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.