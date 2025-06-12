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Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле

Мединский, Голикова и Красников присутствуют на церемонии награждения в Кремле.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле.

В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий.

Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.