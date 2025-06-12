«Роскосмос»: Россия построит первую АЭС на Луне и будет исследовать Венеру

«Роскосмос» говорил, что Россия совместно с Китаем собирается отправить на лунную станцию ядерную энергетическую установку. Предполагается, что сначала установку испытают на Земле, а ее отправка на Луну планировалась после 2036 года. Кроме того, готовится строительство атомной электростанции на поверхности Луны. К российско-китайскому проекту лунной станции присоединились 13 стран.