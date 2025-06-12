В Красноярске на острове Татышев запретили купание на двух пляжах

Купание запрещено на городском пляже у Октябрьского моста и в заливе «Стрелка» у Виноградовского моста.
В Красноярске на острове Татышев установлены ограничения на купание: разрешено плавать лишь в озере «Зеркальное», известном также под названием «Любовь». Об этом информирует дирекция Татышев-парка.
Специалисты Роспотребнадзора провели анализы воды и пришли к выводу, что только в этом водоеме условия для купания соответствуют санитарным нормам.
Купаться в акватории городского пляжа у Октябрьского моста и в заливе «Стрелка» у Виноградовского моста строго запрещено из-за несоответствия нормативам.
«Летом мы планируем повторные проверки с привлечением экспертов для анализа воды в тех озерах, которые не прошли контроль. Возможно, ситуация изменится, и мы получим положительные результаты», — сообщили в Татышев-парке.
На всех трех водоемах сейчас дежурят спасатели, для удобства отдыхающих имеются кабинки для переодевания и туалеты. В заливе «Стрелка» пока продолжаются работы по обустройству пляжной зоны — принять отдыхающих она пока не готова.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае введен режим ЧС после аварии теплохода с разливом топлива в Енисей.