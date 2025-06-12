Ограничения на посещение лесов действуют в 15 районах Беларуси

В Гомельской области ограничены для посещения пять районов: Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский и Мозырский. В Могилевской области — десять: Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чериковский и Шкловский.
В остальных районах ограничений на посещение лесов нет.
Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.