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Ограничения на посещение лесов действуют в 15 районах Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 15 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

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В Гомельской области ограничены для посещения пять районов: Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский и Мозырский. В Могилевской области — десять: Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чериковский и Шкловский.

В остальных районах ограничений на посещение лесов нет.

Перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.