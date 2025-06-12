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Парад из десяти яхт прошел в Омске в честь Дня России

Флотилия из десяти легких парусных судов проследовала по Иртышу от железнодорожного моста до Зеленого острова.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, в Омске состоялся традиционный парад омских яхт с флагами России на борту. Флотилия в торжественном построении проплыла по Иртышу практически через весть город.

В параде участвовали знаменитые омские парусные суда. В их числе была яхта «Сибирь» под руководством капитана Сергея Щербакова, совершившая двадцать пять лет назад кругосветное путешествие через Северный морской путь. А также в параде приняла участие старейшая омская яхта «Борей» с капитаном Михаил Руденко на борту. В честь Дня России омские любители парусного спорта проплыли на своих судах по Иртышу от железнодорожного моста в Ленинском округе, до Зеленого острова в округе Советском.