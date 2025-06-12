Путин отметил преданность россиян Родине

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Такая цельность восприятия России — наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», — сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.