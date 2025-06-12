Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил преданность россиян Родине

Путин: преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Такая цельность восприятия России — наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», — сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.