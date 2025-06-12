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Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова

Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Велихова.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова.

«Отмечу в этой связи фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика (Евгения — ред.) Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса», — сказал Путин во время церемонии вручения государственных премий.