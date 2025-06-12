Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени Велихова

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов победителям конкурса грантов имени академика Евгения Велихова.
«Отмечу в этой связи фундаментальные исследования софинансируют, наряду с государством, и наши ведущие компании, в том числе в рамках нового ежегодного конкурса грантов имени великого сына Отечества, мыслителя и подвижника, академика (Евгения — ред.) Велихова. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов первым победителям этого конкурса», — сказал Путин во время церемонии вручения государственных премий.