Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Первомайскую частично перекроют в Самаре из-за ремонта теплосетей с 13 июня

С 13 июня на перекрытом участке введут бесплатные автобусы и изменят трамвайные маршруты.

Как создавалась новая Россия

С 13 июня на перекрытом участке введут бесплатные автобусы и изменят трамвайные маршруты.

Уже завтра в Самаре начнется реконструкция теплосетей на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Ленина. Из-за работ движение транспорта будет ограничено в два этапа:

Первый: с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня закроют участок Первомайской от дома № 80 по ул. Полевой (возле Медицинского колледжа). Также перекроют часть проспекта Ленина (в сторону «из города») и трамвайные пути.

Второй: с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня ограничат движение на перекрестке Ленина и Первомайской (в сторону ул. Полевой).

Чем заменят трамваи?

С 13 по 23 июня вместо трамваев пустят бесплатные автобусы по маршруту:

Постников овраг — перекресток Арцыбушевской/Красноармейской и обратно. Интервал — 6 минут, остановки — как у трамвая.

Что изменится на автобусных маршрутах?

Автобусы №№ 2, 23, 47, 50, 91, 170 с 13 июня поедут по новой схеме: от ул. Полевой будут поворачивать на Первомайскую, затем на Ново-Садовую и выезжать на обычный маршрут через ул. Осипенко.

Как будут ходить трамваи?

№ 5 — от Городского депо до ул. Чапаевской № 20, 20к — от ул. Фадеева до Постникова оврага № 22 — от 15 микрорайона до Постникова оврага № 4, 23 — кольцевой через Дом печати, «Аврору», вокзал, Арцыбушевскую и Чернореченскую № 18 — от «Авроры» до ул. Чапаевской.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за неудобства и советует заранее продумывать маршруты.

—-

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.