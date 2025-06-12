Улицу Первомайскую частично перекроют в Самаре из-за ремонта теплосетей с 13 июня

С 13 июня на перекрытом участке введут бесплатные автобусы и изменят трамвайные маршруты.
Уже завтра в Самаре начнется реконструкция теплосетей на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Ленина. Из-за работ движение транспорта будет ограничено в два этапа:
Первый: с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня закроют участок Первомайской от дома № 80 по ул. Полевой (возле Медицинского колледжа). Также перекроют часть проспекта Ленина (в сторону «из города») и трамвайные пути.
Второй: с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня ограничат движение на перекрестке Ленина и Первомайской (в сторону ул. Полевой).
Чем заменят трамваи?
С 13 по 23 июня вместо трамваев пустят бесплатные автобусы по маршруту:
Постников овраг — перекресток Арцыбушевской/Красноармейской и обратно. Интервал — 6 минут, остановки — как у трамвая.
Что изменится на автобусных маршрутах?
Автобусы №№ 2, 23, 47, 50, 91, 170 с 13 июня поедут по новой схеме: от ул. Полевой будут поворачивать на Первомайскую, затем на Ново-Садовую и выезжать на обычный маршрут через ул. Осипенко.
Как будут ходить трамваи?
№ 5 — от Городского депо до ул. Чапаевской № 20, 20к — от ул. Фадеева до Постникова оврага № 22 — от 15 микрорайона до Постникова оврага № 4, 23 — кольцевой через Дом печати, «Аврору», вокзал, Арцыбушевскую и Чернореченскую № 18 — от «Авроры» до ул. Чапаевской.
Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за неудобства и советует заранее продумывать маршруты.
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