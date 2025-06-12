В Ростове стоматологам-ортопедам готовы платить 500 тысяч

Стоматологи-ортопеды в Ростове могут получать 500 тысяч рублей до вычета налога. К таким выводам пришли аналитики одного из сайтов по поиску работы.
От кандидата требуют не только высшее медицинское образование, но и опыт работы по специальности не менее трех лет, а еще действующий сертификат.
От 350 тысяч ежемесячно могут получать акушеры-гинекологи. А дерматовенерологи в Ростове могут зарабатывать 250 тысяч, но при условии, если их опыт работы будет составлять шесть лет, у них будет профильное образование и сертификат.