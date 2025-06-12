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Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

Путин поздравил Героев Труда и лауреатов госпремий и поблагодарил за служение РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России.

«Дорогие друзья, каждый из вас — это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России», — сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.