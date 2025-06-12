Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

«Дорогие друзья, каждый из вас — это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России», — сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.