Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России.
«Дорогие друзья, каждый из вас — это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России», — сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.