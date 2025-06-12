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В Чусовской округ передана копия знамени 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады

На Аллее Памяти состоялась торжественная церемония передачи копии знамени 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады в Чусовской округ.

Как создавалась новая Россия

На Аллее Памяти состоялась торжественная церемония передачи копии знамени 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады в Чусовской округ. На церемонии присутствовали военнослужащие, представители общественных организаций, учащиеся и жители территории.

Уральский добровольческий танковый корпус — это единственное в мире танковое соединение, которое полностью создано на средства, собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской.

В уральской прессе в январе 1943 года вышел материал «Танковый корпус сверх плана». После этой публикации от добровольцев хлынул поток заявлений. Их поступило около 115 тысяч. Уральцы проходили огромный конкурс — 11 человек на место, чтобы попасть в легендарное подразделение. Были выбраны лучшие из лучших, всего 9660 бойцов. При этом добровольцы понимали, что идут на верную смерть (каждый третий воин корпуса погиб в сражениях под Курской дугой). В короткие сроки корпус был сформирован, оснащен и прошел боевую подготовку. В его состав попадали самые грамотные, технически и физически подготовленные бойцы.

Именно в этой дивизии служил Герой Советского Союза, лысьвенец Ахмадулла Хозеевич Ишмухаметов.

Всего Уральский добровольческий танковый корпус за два года участия в Великой Отечественной войне освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. Его бойцы получили более 42 тысяч орденов и медалей.

Напомним, знамя 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады передается от территории к территории.

Организаторы проекта — региональное отделение Российского военно-исторического общества и Пермский архив социально-политической истории.