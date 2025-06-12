В Чусовской округ передана копия знамени 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады

В уральской прессе в январе 1943 года вышел материал «Танковый корпус сверх плана». После этой публикации от добровольцев хлынул поток заявлений. Их поступило около 115 тысяч. Уральцы проходили огромный конкурс — 11 человек на место, чтобы попасть в легендарное подразделение. Были выбраны лучшие из лучших, всего 9660 бойцов. При этом добровольцы понимали, что идут на верную смерть (каждый третий воин корпуса погиб в сражениях под Курской дугой). В короткие сроки корпус был сформирован, оснащен и прошел боевую подготовку. В его состав попадали самые грамотные, технически и физически подготовленные бойцы.