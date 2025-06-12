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УВМ ГУ МВД по Пермскому краю будет работать в субботу

ГУ МВД по Пермскому краю информирует о графике работы краевого Управления по вопросам миграции.

Как создавалась новая Россия

ГУ МВД по Пермскому краю информирует о графике работы краевого Управления по вопросам миграции.

14 июня Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю (Пермь, ул. Н. Островского, 60) будет вести прием граждан с 09.00 до 14.00.