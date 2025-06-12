Ильдар Мавлетбердин одновременно потерял и получил должность министра

Ильдар Мавлетбердин назначен министром просвещения Башкирии и уволен с должности министра образования и науки республики в связи с реорганизацией ведомства. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.
Преобразование министерства образования и науки в министерство просвещения проводится в рамках указа «О мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан».
Функции в сфере науки и высшего образования передали созданному Государственному комитету по науке и высшему образованию. Новая структура призвана стать площадкой для заключения трехсторонних соглашений между вузами, научными институтами и промышленными предприятиями.
Власти рассчитывают, что такая реорганизация позволит ускорить внедрение инноваций в ключевые отрасли экономики Башкирии — нефтехимию, агропромышленный комплекс и IT-сектор.
Ильдар Мавлетбердин родился в Читинской области. Он с отличием окончил БашГУ по специальности «юриспруденция». С 2018 года Мавлетбердин занимал должность первого заместителя главы регионального ведомства. В октябре 2023-го возглавил Министерство образования и науки Башкирии.
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