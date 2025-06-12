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Путин назвал главврача больницы в Горловке Якуненко символом спасения

Путин: главврач больницы Горловки стала символом спасения, милосердия и надежды.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главврач больницы города Горловка Нелли Якуненко стала символом спасения, милосердия и надежды для тысячи людей, заявил президент России Владимир Путин.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

«Звания Герой труда России удостоена Нелли Якуненко — главврач легендарной больницы города Горловка. Долгое время она работала в условиях блокады и непрекращающихся обстрелов Донбасса, стала символом спасения, милосердия, надежды для тысячи людей. Профессионализм, стойкость и человечность Нелли Николаевны вызывают огромное уважение», — сказал президент РФ в ходе церемонии награждения.