Путин назвал главврача больницы в Горловке Якуненко символом спасения

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главврач больницы города Горловка Нелли Якуненко стала символом спасения, милосердия и надежды для тысячи людей, заявил президент России Владимир Путин.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
«Звания Герой труда России удостоена Нелли Якуненко — главврач легендарной больницы города Горловка. Долгое время она работала в условиях блокады и непрекращающихся обстрелов Донбасса, стала символом спасения, милосердия, надежды для тысячи людей. Профессионализм, стойкость и человечность Нелли Николаевны вызывают огромное уважение», — сказал президент РФ в ходе церемонии награждения.