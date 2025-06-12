В Омске состоялся Парад национальностей

Сегодня, 12 июня, по главной городской улице — Любинскому проспекту прошел Парад национальностей. В нем приняли участие более двух тысяч человек.
В праздничной омской колонне прошли не только представители привычных этносов, живущих в Омской области не одно столетие, но и иностранные студенты омских вузов — китайцы, индусы и пакистанцы. После окончания Прада национальностей, на Любинском проспекте активно развернулись так называемы «городки» славянских, тюркских, кавказских народов, а также «точки контакта» представителей Ближнего и Дальнего Востока, Западной Европы и Балтии.
В итоги омичи и гости города получили возможность познакомиться с культурой и традициями различных народов, посетить мастер-классы по художественному творчеству и концертные программы с этническим уклоном.