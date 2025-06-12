В Омске состоялся Парад национальностей

В праздничной омской колонне прошли не только представители привычных этносов, живущих в Омской области не одно столетие, но и иностранные студенты омских вузов — китайцы, индусы и пакистанцы. После окончания Прада национальностей, на Любинском проспекте активно развернулись так называемы «городки» славянских, тюркских, кавказских народов, а также «точки контакта» представителей Ближнего и Дальнего Востока, Западной Европы и Балтии.