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В Омске состоялся Парад национальностей

По Любинскому проспекту в своих национальных одеждах прошли более двух тысяч человек.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, по главной городской улице — Любинскому проспекту прошел Парад национальностей. В нем приняли участие более двух тысяч человек.

В праздничной омской колонне прошли не только представители привычных этносов, живущих в Омской области не одно столетие, но и иностранные студенты омских вузов — китайцы, индусы и пакистанцы. После окончания Прада национальностей, на Любинском проспекте активно развернулись так называемы «городки» славянских, тюркских, кавказских народов, а также «точки контакта» представителей Ближнего и Дальнего Востока, Западной Европы и Балтии.

В итоги омичи и гости города получили возможность познакомиться с культурой и традициями различных народов, посетить мастер-классы по художественному творчеству и концертные программы с этническим уклоном.