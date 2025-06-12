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Рядом с Музеем Мирового океана в Калининграде зацвело тюльпановое дерево

Большинство бутонов ещё не распустились.

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На набережной Музея Мирового океана в Калининграде зацвело тюльпановое дерево. На ветках экзотического растения распустилось несколько жёлтых бутонов.

Период цветения деревьев наступает в конце мая — середине июня. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, большинство бутонов ещё не распустились.

Тюльпановое дерево, или лириодендрон, относится к семейству магнолиевых. В природных условиях произрастает в Северной Америке. На территории России его можно встретить на черноморском побережье и в Калининградской области.

Тюльпановое дерево рядом с Музеем Мирового океана не единственное в регионе. Такие же растения есть в Ботаническом саду БФУ имени Канта и в парке Беккера в Янтарном.