В Омске построят модульную диспетчерскую для троллейбусов

В Омске начали подготовку к запуску нового троллейбусного маршрута, который свяжет микрорайон Зелёная река с железнодорожным вокзалом. На портале госзакупок появилось объявление о сборке модульного диспетчерского пункта для этого маршрута. Объект появится на улице Дергачева в Кировском округе. Начальная цена контракта — 12 миллионов рублей. Участвовать в аукционе смогут только малые и средние предприятия.
Здание площадью 15 на 8 метров будет рассчитано на 38 человек. В нём предусмотрены диспетчерская, комната для предрейсового контроля, касса, слесарная мастерская, помещение для отдыха и другие кабинеты. Все помещения оснастят системами водоснабжения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации и прочим необходимым оборудованием, сообщает РБК Омск.
Ранее директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец объяснял, что запуск маршрута откладывается из-за необходимости строительства разворотной площадки и обустройства диспетчерского пункта. Новый маршрут временно получит номер 7 М и должен пройти через Ленинградский мост.
Предполагается, что он улучшит транспортную доступность Левобережья и обеспечит удобную связь с железнодорожным вокзалом. Заявки на участие в конкурсе на строительство диспетчерского пункта принимаются до 19 июня.