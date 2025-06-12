В Омске построят модульную диспетчерскую для троллейбусов

В Омске начали подготовку к запуску нового троллейбусного маршрута, который свяжет микрорайон Зелёная река с железнодорожным вокзалом. На портале госзакупок появилось объявление о сборке модульного диспетчерского пункта для этого маршрута. Объект появится на улице Дергачева в Кировском округе. Начальная цена контракта — 12 миллионов рублей. Участвовать в аукционе смогут только малые и средние предприятия.