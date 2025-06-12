Путин поздравил граждан страны с Днем России

«Сегодня — День России, день нашей Родины. Это великое слово, это понятие вызывает в нас самые глубокие, сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидание и победы. От всей души поздравляю вас с праздником! Который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал Путин в ходе церемонии вручения Государственных премий.