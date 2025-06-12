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Путин поздравил граждан страны с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня — День России, день нашей Родины. Это великое слово, это понятие вызывает в нас самые глубокие, сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидание и победы. От всей души поздравляю вас с праздником! Который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал Путин в ходе церемонии вручения Государственных премий.

По словам президента, цельность восприятия России является общим и важнейшим достижением, а заботливое отношение и искренняя преданность Родине укрепляют ее силу, независимость и суверенитет.

По традиции, глава государства в День России вручил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и знаки лауреатов Государственных премий Российской Федерации 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.