МЧС: 12 и 13 июня в Пермском крае — чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность пятого класса прогнозируется, по-видимому, из-за погоды и массового выезда горожан на дачи и в места отдыха. ГУ МЧС по Пермскому краю настоятельно рекомендует гражданам соблюдать все требования безопасности, в особенности при использовании открытого огня на природе и топке печей в банях.