МЧС: 12 и 13 июня в Пермском крае — чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность пятого класса прогнозируется, по-видимому, из-за погоды и массового выезда горожан на дачи и в места отдыха. ГУ МЧС по Пермскому краю настоятельно рекомендует гражданам соблюдать все требования безопасности, в особенности при использовании открытого огня на природе и топке печей в банях.
При обнаружении возгорания необходимо принять меры для его ликвидации, если это не угрожает жизни, и обеспечить эвакуацию людей. И во всех случаях нужно звонить.
в пожарную охрану — 101 или 01, по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.