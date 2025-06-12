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МЧС: 12 и 13 июня в Пермском крае — чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность пятого класса прогнозируется, по-видимому, из-за погоды и массового выезда горожан на дачи и в места отдыха.

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Пожарная опасность пятого класса прогнозируется, по-видимому, из-за погоды и массового выезда горожан на дачи и в места отдыха. ГУ МЧС по Пермскому краю настоятельно рекомендует гражданам соблюдать все требования безопасности, в особенности при использовании открытого огня на природе и топке печей в банях.

При обнаружении возгорания необходимо принять меры для его ликвидации, если это не угрожает жизни, и обеспечить эвакуацию людей. И во всех случаях нужно звонить.

в пожарную охрану — 101 или 01, по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.