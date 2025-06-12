В День России в Омске состоялся парад яхт

Михаил Руденко, капитан яхты «Борей», поделился: «Мы каждый год участвуем в параде в День России. Поднятие флага — это большая честь, и сегодня мы идем под российским флагом. Яхта “Борей” — одна из старейших в регионе, и мы рады радовать жителей».