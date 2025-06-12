В День России в Омске состоялся парад яхт

Сегодня, 12 июня, в Омске в честь Дня России состоялся традиционный парад яхт. Более десятка судов, возглавляемых легендарной яхтой «Сибирь», прошли торжественным маршем по реке Иртыш, демонстрируя свою красоту. Об этом сообщили в Минспорта.
Флотилия начала свой путь от железнодорожного моста и двигалась вдоль Иртышской набережной до Зеленого острова, радуя омичей.
Капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков, также являющийся директором спортшколы «Сибирь», отметил, что День России — важный для всех праздник, и отмечается он соревнованиями для детей, представляющих разные виды спорта, и, конечно, парадом яхт.
«Мы стараемся показать всю красоту парусного флота. Люди на набережной машут нам, приветствуют, а мы отвечаем им музыкой и хорошим настроением», — сказал Сергей Щербаков.
Николай Терлеев, капитан яхты «Стрелец», добавил: «Мы всегда активно участвуем в этом параде в честь Дня России. Уже много лет мы присоединяемся к шествию яхт вдоль набережной. Людям это нравится, все проходит торжественно. День России — прекрасный праздник».
Михаил Руденко, капитан яхты «Борей», поделился: «Мы каждый год участвуем в параде в День России. Поднятие флага — это большая честь, и сегодня мы идем под российским флагом. Яхта “Борей” — одна из старейших в регионе, и мы рады радовать жителей».
Ранее мы писали, что омич Сергей Щербаков отправился в кругосветное плавание из Бразилии.