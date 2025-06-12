Мединский поздравил россиян с праздником

Помощник президента РФ сопроводил поздравительное сообщение картинкой, на которой изображены вид на полуостров Крым из космоса, картина живописца Богдана Виллевальде «Открытие памятника “Тысячелетие России” в Новгороде в 1862 году», а также надпись «Нигде не заканчивается».