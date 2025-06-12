Мединский поздравил россиян с праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом «Нигде не заканчивается».
«С Днем России!», — написал Мединский.
Помощник президента РФ сопроводил поздравительное сообщение картинкой, на которой изображены вид на полуостров Крым из космоса, картина живописца Богдана Виллевальде «Открытие памятника “Тысячелетие России” в Новгороде в 1862 году», а также надпись «Нигде не заканчивается».