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Мединский поздравил россиян с праздником

Помощник президента Мединский поздравил россиян с национальным праздником.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом «Нигде не заканчивается».

«С Днем России!», — написал Мединский.

Помощник президента РФ сопроводил поздравительное сообщение картинкой, на которой изображены вид на полуостров Крым из космоса, картина живописца Богдана Виллевальде «Открытие памятника “Тысячелетие России” в Новгороде в 1862 году», а также надпись «Нигде не заканчивается».