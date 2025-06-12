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В Тайшетском районе умер последний ветеран-фронтовик Владимир Кальянов

25 октября 2025 года герой должен был отметить свой 100-летний юбилей.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбная весть пришла 12 июня в Тайшетский район — ушел из жизни последний ветеран-фронтовик Владимир Кальянов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, 25 октября этого года он должен был отметить свой 100-летний юбилей.

Владимир Павлович был коренным жителем Тайшетского района. Он появился на свет в деревне Борисово, где рос в большой семье, будучи старшим среди пяти детей. Военные годы застали его 15-летним подростком. Окончив фабрично-заводское училище, молодой Владимир трудился на благо Родины, добывая руду в поселке Урало-Ключи.

— В 1944 году его призвали в армию, служил в стрелковом полку Забайкальского военного округа в качестве минометчика. Демобилизовался Владимир Павлович лишь в 1948 году, уволившись в запас в звании ефрейтора, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Боевые заслуги ветерана отмечены многочисленными наградами: орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Японией», «За участие в боевых действиях против японских империалистов», медалью Жукова и знаком «Фронтовик 1941−1945 гг.».

Владимир Павлович оставил после себя крепкую семью, которая ежегодно в День Победы собиралась вместе, чтобы чествовать своего героического родственника. До последних дней он был окружен любовью и заботой близких.

Информация о времени и месте прощания с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Кальяновым будет опубликована дополнительно.