В Тайшетском районе умер последний ветеран-фронтовик Владимир Кальянов

— В 1944 году его призвали в армию, служил в стрелковом полку Забайкальского военного округа в качестве минометчика. Демобилизовался Владимир Павлович лишь в 1948 году, уволившись в запас в звании ефрейтора, — рассказывают в пресс-службе администрации.