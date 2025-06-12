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В Новосибирске полицейским вручили погоны в День России

Торжественная церемония состоялась у Монумента Славы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Telegram-канал Максима Кудрявцева

12 июня, в День России, в Новосибирске прошло традиционное вручение погонов сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Максим Кудрявцев, это мероприятие стало важной частью праздничных мероприятий.

«Традиция вручать погоны в День России появилась в 2021 году. Это не просто красивая церемония, а важный шаг в формировании офицерской чести и патриотизма», — подчеркнул градоначальник.

В этом году первые офицерские погоны получили 80 сотрудников полиции. Им предстоит нести службу в различных подразделениях, включая патрульно-постовую службу, дорожную полицию, участковые службы, а также следственные и дознавательные отделы, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей Новосибирска.

Ранее Сиб.фм рассказывал о скором появлении полицейских патрулей на электросамокатах.