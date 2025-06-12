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Российский народ всегда был вдохновлен интересами страны, заявил Путин

Путин: многонациональный народ РФ всегда был вдохновлен общими интересами страны.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Весь многонациональный народ России всегда был вдохновлен общими интересами страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

«Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. Всё это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны», — сказал Путин.