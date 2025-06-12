Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания «Мать-героиня»

В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства.