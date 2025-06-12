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Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания «Мать-героиня»

Путин рассказал, что его многие благодарили за возрождение звания «Мать-героиня».

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его благодарили за возрождение звания «Мать-героиня».

В ходе церемонии награждения Героев труда и лауреатов госпремий РФ президент отметил, что лауреатом премии в области правозащитной деятельности стала Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей Москвы. В период своей депутатской работы она инициировала не мало законотворческих предложений в сфере защиты интересов семьи и детей, которые были приняты и уже действуют, напомнил глава государства.

«Недавно мы чествовали многодетные семьи, вручали женщинам почетные звания “Мать-героиня”. И меня многие благодарили за то, что это звание было возрождено в России», — сказал Путин.

Президент при этом подчеркнул, что именно Карпович была инициатором возрождения звания «Мать-героиня». Путин напомнил, что три года назад она высказала эту идею на заседании Государственного совета.