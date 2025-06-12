В Самарском художественном музее открылась выставка Анатолия Каплана, ученика Петрова-Водкина: фото.

«Каплан родился в Рогачёве, учился у Петрова-Водкина, прошёл через блокаду Ленинграда, и всю жизнь писал о том, что было по-настоящему дорого. Его искусство это и нежная ностальгия, и глубокая культурная память. Выставка уже открыта. Приходите и откройте для себя мир, где переплелись трагедия и юмор, документальность и поэзия», — говорится в обращении Самарского художественного музея.