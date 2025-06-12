У футбольного клуба «Уфа» сменился генеральный директор

Сам Сергей Фельдман в прощальном обращении пожелал клубу дальнейшего развития и сохранения места на футбольной карте страны. Он поделился теплыми воспоминаниями о двух годах работы в Уфе, отметив приятную атмосферу в коллективе и красоту города. Бывший руководитель подчеркнул, что все поставленные перед ним задачи были успешно выполнены.