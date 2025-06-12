У футбольного клуба «Уфа» сменился генеральный директор

Сергей Фельдман завершил работу в качестве генерального директора ФК «Уфа» по истечении срока контракта. Его преемником, как сообщает пресс-служба клуба, назначен Марат Шмаков.
Фельдман возглавлял клуб с марта прошлого года, до этого с июля 2023-го занимая должность исполнительного директора. За время его руководства команда добилась победы в LEON-Второй лиге «А» в сезоне 2023/24 и сохранение прописки в Первой лиге, где «Уфа» заняла 15-е место.
Новый генеральный директор Марат Шмаков выразил благодарность Фельдману за профессиональную работу. Он отметил, что полученный от предшественника опыт стал важной страницей в истории клуба, а знания, переданные сотрудникам, будут способствовать дальнейшему развитию команды. Шмаков подчеркнул, что профессиональные контакты с Фельдманом сохранятся.
Сам Сергей Фельдман в прощальном обращении пожелал клубу дальнейшего развития и сохранения места на футбольной карте страны. Он поделился теплыми воспоминаниями о двух годах работы в Уфе, отметив приятную атмосферу в коллективе и красоту города. Бывший руководитель подчеркнул, что все поставленные перед ним задачи были успешно выполнены.
ФК «Уфа» официально поблагодарил Сергея Фельдмана за вклад в развитие клуба и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
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