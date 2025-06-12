Загсы Гомельской области опубликовали фотографии необычных колец молодоженов. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что 7 июня 2025 года в загсах Гомельской области был аншлаг. Вместе с тем в телеграм-канале опубликовали фотоснимки самых необычных колец молодоженов и уточнили, что в них свобода самовыражения. К примеру, были кольца салатового цвета с глазками, сделанные, как можно предположить, из пластика.
Загсы Гомельской области опубликовали необычные кольца молодоженов. Фото: телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Загсы Гомельской области опубликовали необычные кольца молодоженов. Фото: телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
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